Son dakika: Donald Trump imzalamadı! Milyonlarca ABD'li işsizlik yardımı alamayacak

BİDEN NE DEMİŞTİ?

Biden, geçiş dönemi için hazırlanan internet sitesinde yayımladığı sert yazılı açıklamada, Trump'ın tasarıyı imzalamayı reddetmesini "sorumluluktan feragat etmek" diye tanımladı.

Açıklamada "Noel'den bir gün sonrası ve milyonlarca aile Başkan Donald Trump,'ın Kongre'de her iki partinin desteğiyle ve ezici bir çoğunlukla kabul edilen ekonomik yardım tasarısın imzalamaması nedeniyle, ayın sonunu getirip getiremeyeceklerini bilmiyor" dedi.

Biden, Kongre üyelerini verdikleri ödünlerden ve her iki partinin de desteklediği bir tasarıyı elde etmelerinden dolayı överken, "Başkan Trump da onlara katılmalı ve milyonlarca ABD'linin bu tatil döneminde sofraların yiyecek götürmeleri ve başlarını sokacak bir evleri bulunmasını garanti etmeli" diye de ekledi.