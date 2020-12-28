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Ermenistan'da erken seçim! Paşinyan'dan muhalefete güvence

Son dakika haberi... , erken çağrısının ardından bu kez de muhalefete seçimlerin şeffaf bir ortamda gerçekleşeceği konusunda güvence verdi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Ermenistan'da erken seçim! Paşinyan'dan muhalefete güvence

Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan'a karşı savaşın kaybedilmesinde doğrudan payı olduğu düşünülen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan muhalefetin istifa baskısına karşı erken seçim çağrısı yaptı.

Ermenistan Devlet Televizyonu muhabiri Petros Ghazaryan'ın sorularını yanıtlayan Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yenilginin sebeplerinin araştırılması gerektiğini söyleyerek, "Savaş durumları ile ilgili geniş bir araştırmanın yanı sıra yenilginin sebepleri araştırılmalı" dedi.

Muhalefete önceki gün erken seçim çağrısı yapan Paşinyan bu kez seçimlerin şeffaf bir ortamda gerçekleşeceği konusunda güvence vererek, "Kesinlikle hileli bir seçime gidilmeyecek. Eğer muhalefetin şüpheleri varsa seçim yasası ile ilgili değişiklikleri tartışalım. En uygun koşulları oluşturalım" ifadelerini kullandı.

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