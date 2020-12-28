Son dakika: Şili'de 6,8'lik deprem | 2020 dünya son depremler...
Son dakika deprem haberi... Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük deprem sonrası gözler Şili'den yapılacak açıklamaya çevrildi.
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SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 10 kilometre derinlikte denizde meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Corral bölgesinin 141 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi, şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmediğini, temel hizmetlerin ve altyapının olumsuz etkilenmediğini duyurdu.