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Son dakika: Şili'de 6,8'lik deprem | 2020 dünya son depremler...

deprem haberi... ülkesi 'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük deprem sonrası gözler Şili'den yapılacak açıklamaya çevrildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Son dakika: Şili'de 6,8'lik deprem | 2020 dünya son depremler...

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 10 kilometre derinlikte denizde meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Corral bölgesinin 141 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi, şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmediğini, temel hizmetlerin ve altyapının olumsuz etkilenmediğini duyurdu.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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