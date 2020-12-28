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Avrupa Birliğinden skandal aşı iddiası: Satmak için diğerlerini kötülüyorlar!

ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borre, 'nın aşılarını satabilmek için diğer aşılar hakkında dezenformasyon operasyonu yaptığını ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Avrupa Birliğinden skandal aşı iddiası: Satmak için diğerlerini kötülüyorlar!

Avrupa Birliği () ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'nın kendi aşısını satabilmek için geliştirilen diğer aşılar hakkında dezenformasyona başvurduğunu belirtti.

KENDİ YOLLARINI TEK ETKİLİ YOL SANIYORLAR

Borrell, yayımladığı blog yazısında, özellikle internette dezenformasyonla mücadelenin önemine işaret etti. Devlet veya devlet dışı aktörlerin zaman zaman kamu diplomasisinde meşru zeminin dışına çıktığına dikkati çeken Borrell, bazılarının kendi gittikleri yolu tek etkili yolmuş gibi sunduklarını ve diğerlerinin itibarını sarsmaya çalıştıklarını vurguladı.

YALAN BİLGİLER YAYIYORLAR

Bazı dış aktörlerin, yanlış veya yanıltıcı bilgiler yayarak dezenformasyon kampanyalarına bile giriştiğine işaret eden Borrell, şu değerlendirmelerde bulundu:

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORLAR

"Örneğin, Batılı geliştiricileri Rusya'nın devlet kontrolü altındaki medyası tarafından alay konusu ediliyor. Bu durum bazen insanların maymuna dönüşeceği gibi saçma iddialara kadar varıyor. Görünüşe göre bu tür söylemler Rusya'nın kendi aşısı Sputnik V'yi satmak istediği ülkelere yönlenmiş durumda. Salgında bu tür temelsiz şüpheleri teşvik edecek her girişim halk sağlığını tehdit etmektedir. gibi terör örgütleri de kendi propagandalarını yaymak için yeni tip salgınındaki kafa karışıklıklarını kullanmaktadır."

RUSYA VE ÇİN GİBİ DEVLETLET AKTİF FAALİYET YÜRÜTÜYOR

Dezenformasyon yönteminin yeni olmadığını ancak internet sayesinde artık çok daha hızlı yayılabildiğini belirten Borrell, "Rusya ve gibi bazı devletler aktif şekilde bu tür faaliyetler yürütüyor ve özgürlük, çoğulculuk, kuvvetler ayrılığı gibi değerler üzerine oturmuş demokratik sistemlerimizin altını oymaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

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