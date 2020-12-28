En yüksek günlük vaka rekoru! Hastanelerde yer kalmadı ambulansta tedavi ediliyorlar

YENİ REKOR GELDİ

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayıları yeniden rekor seviyelere ulaştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 bin 385 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 329 bin 730'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 357 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 71 bin 109'a yükseldi. Ülkede bugün salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.