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Rusya'da çocuğun ölümden mucize kurtuluşu kamerada! Kurt ile köpek karşı karşıya geldi...

’ya bağlı ’nde 10 yaşındaki çocuk, büyük bir kurdu fark etmesinin ardından kendisini yol kenarındaki ormanlık alana attı. O anda bir mucize yaşandı ve teriyer cinsi , 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı. İşte o anlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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'ya bağlı 'nde 10 yaşındaki çocuk, büyük bir kurdu fark etmesinin ardından kendisini yol kenarındaki ormanlık alana attı.

Çevredeki bir evde bulunan teriyer cinsi kurdun çocuğa doğru hareketlendiğini fark ederek, hızla kurdun üzerine koştu.

Kendisinden büyük ve güçlü olan kurda kafa tutan küçük köpek, kurdu kovalayarak çocuktan uzaklaştırdı.

Bu sırada çocuk ise gizlendiği yerden çıkarak kaçtı.

Evinde ailesine durumu anlatan çocuğa inanmayan anne ve baba güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

21 Aralık tarihine ait görüntülerde çocuğun teriyer cinsi köpek tarafından kurt saldırısından kurtarıldığı fark edildi.

Aile görüntüleri Rus basını ile paylaşınca çocuğu ölümden kurtaran köpek ülkenin yeni kahramanı oldu.

Görüntüler Rusya'da kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Kurt ile köpek karşı karşıya geldi! Rusya'da çocuğun ölümden mucize kurtuluşu kamerada! KURT İLE KÖPEK KARŞI KARŞIYA GELDİ! RUSYA'DA ÇOCUĞUN ÖLÜMDEN MUCİZE KURTULUŞU KAMERADA!

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