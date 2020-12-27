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Son dakika: Putin korona virüs aşısı olacak mı? Kararını duyurdu...

Son dakika haberi... ? sorusunun yanıtı yanıt bekliyordu. , Devlet Başkanı ’in korona virüs aşısı ile ilgili aldığı kararı duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Son dakika: Putin korona virüs aşısı olacak mı? Kararını duyurdu...

Rusya'da 60 yaş üstü kişilere yarından itibaren aşı uygulaması başlatılacağı duyurulması üzerine 68 yaşındaki Devlet Başkanı 'in aşı olup olmayacağı merak konusu oldu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda sırası geldiğinde aşı olacağını ifade eden Putin, kendi ülkesinde geliştirilen Sputnik V aşısına güven duyduğunu dile getirmişti.

, ülkede 60 yaş üstü kişilere aşı uygulama kararının ardından Putin'in ne zaman aşı olacağı ile ilgili soruya açıklık getirdi.

Putin'in aşı olacağını ifade eden Peskov, yakın bir gelecekte Putin'in bu konuda açıklama yapacağını aktardı.

Peskov, Putin'in aşı olacağını, böyle bir karar aldığını ve formalitelerin bitmesini beklediğini açıkladı.

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