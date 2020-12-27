Son dakika: Putin korona virüs aşısı olacak mı? Kararını duyurdu...
Son dakika haberi... Putin korona virüs aşısı olacak mı? sorusunun yanıtı yanıt bekliyordu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in korona virüs aşısı ile ilgili aldığı kararı duyurdu.
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Rusya'da 60 yaş üstü kişilere yarından itibaren aşı uygulaması başlatılacağı duyurulması üzerine 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşı olup olmayacağı merak konusu oldu.
Daha önce yaptığı açıklamalarda sırası geldiğinde aşı olacağını ifade eden Putin, kendi ülkesinde geliştirilen Sputnik V aşısına güven duyduğunu dile getirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkede 60 yaş üstü kişilere aşı uygulama kararının ardından Putin'in ne zaman aşı olacağı ile ilgili soruya açıklık getirdi.
Putin'in aşı olacağını ifade eden Peskov, yakın bir gelecekte Putin'in bu konuda açıklama yapacağını aktardı.