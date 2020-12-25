25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Japonya'dan Kovid-19'un yeni mutasyonuna karşı İngiltere'ye seyahat kısıtlaması

Son dakika: Japonya'dan Kovid-19'un yeni mutasyonuna karşı İngiltere'ye seyahat kısıtlaması

Son dakika haberine göre , yeni tip (Kovid-19) mutasyonunun yayılmasını önlemek için ile uçuşlara geçici olarak yasak getirdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Japonya'dan Kovid-19'un yeni mutasyonuna karşı İngiltere'ye seyahat kısıtlaması

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un yeni varyantına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yeni mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ile uçuşlara geçici olarak askıya alındığını bildiren Kato, pazar gününden itibaren İngiltere'den gelen Japon vatandaşlarından da ülkeye giriş yapmasından önceki 72 saat içinde girdiği Kovid-19 testinin negatif sonucunu ibraz etmesi gerekeceğini söyledi.

Kato, "Virüsün, Japonya genelinde yayılmasını tam anlamıyla önlemek ve halkın güvende hissetmesini sağlamak için hızlıca hareket etme kararı aldık." dedi.

Tedbir kapsamında Japonya'da otumu bulunan yabancılar haricinde, iş ve eğitim kapsamı dahil, İngiltere'den Japonya'ya tüm seyahatler geçici olarak durduruldu.

Japonya'ya kabul edilecek yolculardan, vaka durumu ve lokasyonların mobil telefon üzerinden izlenmesini sağlayan Kovid-19 takip uygulamasını kullanmaları talep edilecek.

TOKYO'DA RASTLANDI
Başkent Tokyo'da, bir süre önce Londra'da bulunmuş 30 yaşlarında bir Japon vatandaşının virüse yakalandığı kaydedildi.

Tokyo Metropol Valiliği, vakanın "daha bulaşıcı olduğu" iddia edilen Kovdi-19 varyantı olup olmadığının araştırılacağını açıkladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: THYden İngiltere ve Danimarkadan gelecek yolculara uyarı SON DAKİKA: THY'DEN İNGİLTERE VE DANİMARKA'DAN GELECEK YOLCULARA UYARI
İtalyada korona virüs vaka sayısı 2 milyonu aştı | İngiltere kaynaklı 3. mutasyon... İTALYA'DA KORONA VİRÜS VAKA SAYISI 2 MİLYONU AŞTI | İNGİLTERE KAYNAKLI 3. MUTASYON...
Son dakika: İngiltere Sağlık Bakanı duyurdu: Yeni bir mutasyon daha tespit edildi SON DAKİKA: İNGİLTERE SAĞLIK BAKANI DUYURDU: YENİ BİR MUTASYON DAHA TESPİT EDİLDİ
Koronavirüs mutasyonu ile savaşan İngiltere için korkutan uyarı KORONAVİRÜS MUTASYONU İLE SAVAŞAN İNGİLTERE İÇİN KORKUTAN UYARI
ABDden önemli İngiltere adımı! Yolculardan negatif Kovid-19 test sonucu isteyebilir ABD'DEN ÖNEMLİ İNGİLTERE ADIMI! YOLCULARDAN "NEGATİF" KOVİD-19 TEST SONUCU İSTEYEBİLİR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA