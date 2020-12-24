İtalya'da korona virüs vaka sayısı 2 milyonu aştı | İngiltere kaynaklı 3. mutasyon...

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıplarındaki artış sürüyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 193 bin 777 test yapıldığı, 18 bin 40 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Son veri ile birlikte İtalya'da toplam vaka sayısı 2 milyonu aşarak 2 milyon 9 bin 317'ye yükseldi.