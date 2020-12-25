Kasım Süleymani suikastının yıl dönümünde savaş çıkartacak iddia!

Irak medyasında yer alan haberlere göre ve perşembe günü sosyal medya platformlarında dolaşan söylentilere göre gizli belge Irak İçişleri Bakanlığı'ndan sızdırıldı. Saldırı iddiaları sızdırılan bu belgeye dayanıyor. Belgenin kim tarafından, nasıl ve ne amaçla sızdırıldığı konusu henüz netlik kazanmış değil.

3 Ocak'ta İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak Halk Seferberlik Güçleri (PMF) Başkanı Ebu Mehdi El-Muhandis, arabayla Bağdat'a giderken bir ABD hava saldırısında öldürülmüştü.

Ortaya çıkan gizli istihbarat belgesine göre "Yasadışı unsurlar, ileri teknoloji füzelerle Bağdat havaalanı yakınlarındaki Victoria ABD askeri üssüne saldırı düzenleyecek. Saldırı için seçilen tarih 3 Ocak 2021. Belgeye göre saldırıyı kimin planladığı belli değil."

Geçtiğimiz pazar günü, kimliği belirsiz kişiler, ABD büyükelçiliğinin bulunduğu Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'ne sekiz roket atmıştı. Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre, füzelerin çoğu konutlara düşerken, bir diğeri güvenlik kontrol noktasına çarparak bir askerin ağır şekilde yaralanmasına yol açmıştı.

Çarşamba günü, ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Bağdat'taki büyükelçiliğinin geçen pazar günü füzelerle saldırıya uğradığını açıklarken, İran'ı Irak'taki ABD vatandaşlarını öldürme girişiminin sonuçları konusunda uyarmıştı.

Washington, İran'la bağlantılı Iraklı silahlı grupları ABD büyükelçiliğine ve ABD askerlerinin konuşlandırıldığı askeri üslere saldırmakla suçlamıştı. Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD- İran geriliminin yüksek olması Irak'ı iki güç için mücadele alanına çevirmiş, saldırılar yıl 2019 ve 2020'de artmıştı ve 3 Ocak 2020'de had safhasına ulaşmıştı.

PARLAMENTO KARARI VE GERİLİM

İran'a bağlı Irak Hizbullah Tugayları da dahil olmak üzere silahlı Şii gruplar, Irak'taki yabancı güçlerin, parlamentonun ülkedeki yabancı askeri güçlerin varlığını sona erdirme kararına uygun olarak, geri çekilmedikleri takdirde bütün yabancı askeri unsurları hedef almakla tehdit ettiler.