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ABD'den önemli İngiltere adımı! Yolculardan "negatif" Kovid-19 test sonucu isteyebilir

yönetimi, güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü tespit edilen 'den gelen yolculardan "negatif" test sonucu istemeyi düşünüyor.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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ABD'den önemli İngiltere adımı! Yolculardan negatif Kovid-19 test sonucu isteyebilir

Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tür nedeniyle alarma geçtiğini belirtti.

Kaynaklar, ABD'nin, İngiltere'den seyahat eden kişilerden ülkeden ayrılmadan önce 72 saat içinde yapılmış ve sonucu "negatif" çıkmış, Kovid-19 testi zorunluluğu getirebileceğini kaydetti.

Söz konusu fikrin, havayolu şirketleri ve Beyaz Saray'ın desteğini kazandığını belirten kaynaklar, son kararın halen alınmadığını vurguladı.

İngiltere'de virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından 40'tan fazla ülke bu ülkeyle seyahate yasak getirmişti.

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