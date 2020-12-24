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Son dakika: Macron'dan haber geldi! Koronavirüsü tamamen yendi

Son dakika haberine göre ’un herhangi bir Kovid-19 belirtisi göstermediği ve karantina sürecinin sona erdiği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2020
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Son dakika: Macron'dan haber geldi! Koronavirüsü tamamen yendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz hafta Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı. Elysee Sarayı, Macron'un artık hastalığa dair herhangi bir belirti göstermediğini ve karantina sürecinin sona erdiğini duyurdu.

KARANTİNA SÜRECİ SONA ERDİ
Elysee Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron artık Kovid-19'un semptomlarını göstermiyor. Hasta olduğu süre boyunca ülkemizin temel güncel konuları hakkında çalışmaya devam etti ve daha önce belirlenen toplantılara katıldı. Macron gelecek günlerde de aynı şekilde çalışmalarına devam edecek. Yürürlükteki sağlık protokolüne göre karantina süresi 7 gün. Cumhurbaşkanı'nın 7 günlük karantina süreci sona erdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yaklaşan Noel kutlamalarına da değinilerek, "Cumhurbaşkanı, Noel'e birkaç saat kala; sosyal mesafenin, odaların havalandırılmasının, maske takmanın, ellerin düzenli şekilde yıkanmasının ve günlük temasların sınırlandırılmasının önemini hatırlamak istiyor" denildi.

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