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Son dakika: AB'den üye ülkelere İngiltere'ye gitmeyin tavsiyesi

Son dakika haberine göre , 'de görülen koronavirüs mutasyonu haberlerinin ardından üyesi olan ülkelere, 'a ve İngiltere'ye gereksiz tüm seyahatleri durdurması gerektiğini tavsiye etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2020
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Son dakika: AB'den üye ülkelere İngiltere'ye gitmeyin tavsiyesi

Geçtiğimiz gün AB ülkelerinin İngiltere'ye seyahatleri durdurmasından sonra AB'den açıklama geldi.

Avrupa Birliği 27 üye ülkeye, bir sonraki duyuruya kadar Birleşik Krallık'a ve İngiltere'ye gereksiz tüm seyahatleri durdurması gerektiğini tavsiye etti.

AB ülkeleri, yeni bir koronavirüs mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından İngiltere seyahatine geçici kısıtlamalar getirirken Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri koordineli bir yaklaşım benimsemeye çağırdı.

'VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNEBİLMELİ'
AB Adalet Komiseri Didier Reynders, "Üye devletler, İngiltere ile AB arasında gereksiz seyahatleri durdurmaları için koordineli hareket etmelidir. Bununla birlikte seyahat yasakları, binlerce AB ve İngiltere vatandaşının evlerine dönmesini engellememelidir" ifadelerini kullandı.

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