Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'deki huzurevlerine övgü dolu sözler
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'deki huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde Covid-19 kapsamında alınan önlemlerden övgüyle bahsettiğini bildirdi. Türkiye'de huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde alınan önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda, yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; DSÖ, Türkiye'de huzurevlerinde Covid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları web sayfasında değerlendirdi: "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını, Covid-19'dan korudu" başlığı ile hazırlanan çalışmada, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tanımlanmasından yaklaşık iki hafta önce huzurevlerine yapılan ziyaretlerin sınırlandırıldığı ve 6 hafta öncesinde de yaşlıları virüsten korumaya yönelik uygulama önlemleri başlatıldığı kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; DSÖ, Türkiye'de huzurevlerinde Covid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları web sayfasında değerlendirdi: "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını, Covid-19'dan korudu" başlığı ile hazırlanan çalışmada, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tanımlanmasından yaklaşık iki hafta önce huzurevlerine yapılan ziyaretlerin sınırlandırıldığı ve 6 hafta öncesinde de yaşlıları virüsten korumaya yönelik uygulama önlemleri başlatıldığı kaydedildi.
Türkiye'de huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde alınan önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda, yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.