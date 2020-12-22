22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'deki huzurevlerine övgü dolu sözler

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'deki huzurevlerine övgü dolu sözler

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve  Bakanlığı, 'nün () 'deki merkezlerinde Covid-19 kapsamında alınan önlemlerden övgüyle bahsettiğini bildirdi. Türkiye'de huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde alınan önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda, yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'deki huzurevlerine övgü dolu sözler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; DSÖ, Türkiye'de huzurevlerinde Covid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları web sayfasında değerlendirdi: "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını, Covid-19'dan korudu" başlığı ile hazırlanan çalışmada, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tanımlanmasından yaklaşık iki hafta önce huzurevlerine yapılan ziyaretlerin sınırlandırıldığı ve 6 hafta öncesinde de yaşlıları virüsten korumaya yönelik uygulama önlemleri başlatıldığı kaydedildi.

Türkiye'de huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde alınan önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda, yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DSÖ duyurdu! İşte Kovid-19 aşısının fakir ülkelere ulaşacağı tarih DSÖ DUYURDU! İŞTE KOVİD-19 AŞISININ FAKİR ÜLKELERE ULAŞACAĞI TARİH
DSÖ koronavirüsün hayvanlardan insanlara nasıl geçtiğini araştıracak DSÖ KORONAVİRÜSÜN HAYVANLARDAN İNSANLARA NASIL GEÇTİĞİNİ ARAŞTIRACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önerdi DSÖ kabul etti! 2021 yılı... SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA ÖNERDİ DSÖ KABUL ETTİ! 2021 YILI...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA