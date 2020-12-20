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İsrail’de mutasyon paniği! İngiltere Güney Afrika ve Danimarka’dan gelen yolculara seyahat yasağı

Son dakika haberleri... 'nin doğruladığı Covid-19 mutasyonuyla ilişkin 'den flaş adım geldi. Korona virüsün (Covid-19) mutasyon geçirmesinin ardından İsrail, İngiltere, ve ’dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması kararı aldı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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İsrail’de mutasyon paniği! İngiltere Güney Afrika ve Danimarka’dan gelen yolculara seyahat yasağı

Korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, 'de ortaya çıkan Covid-19'un yeni bir mutasyonu ülke liderlerine yeni seyahat kısıtlaması kararları almaya zorluyor.

Covid-19'un mutasyon geçirmesinin ardından korona virüs gündemi ile toplanan kabinesi, yeni bir seyahat yasağı kararı aldı. Kabine, , ve İngiltere'den gelen yolcuların İsrail'e girişlerini ikinci bir emre kadar yasakladı. Söz konusu 3 ülkeden İsrail'e gelen İsrail vatandaşları ise diğer ülkelerden gelen vatandaşlardan farklı olarak Covid-19 otellerinde 14 gün karantinaya alınacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Derhal tüm dünyayı kapatmalıyız. Sadece iş adamlarının protokole göre uçmasına izin verin ve onlardan geri dönenleri sıkı bir karantina ile sınırlayın. Bu çok büyük bir adım, fakat bir sonuç varsa, buna ulaşmak zor olacak" dedi.


YASAĞIN ARDINDAN 30'DAN FAZLA KİŞİ İNGİLTERE'YE GERİ GÖNDERİLDİ
Alınan seyahat yasağı kararının ardından, İngiltere'den dönen 30'dan fazla İsrail vatandaşı ülkeye kabul edilmedi. İngiltere'den uçakla Ben-Gurion Havalimanı'na inen 30'dan fazla İsrailli karantinaya girmeyi reddetti.

Nüfus ve Göçmenlik Dairesi, ilk başta İsrail vatandaşlarının ülkeye girişlerine izin verse de yetkililer yolcuların İsrail'e girişini reddetti. Yetkililer, karantinaya girmeyi kabul etmeyen vatandaşların, uçaktaki diğer yolcularla beraber İngiltere'ye geri gönderdi.

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