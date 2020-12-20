İsrail’de mutasyon paniği! İngiltere Güney Afrika ve Danimarka’dan gelen yolculara seyahat yasağı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Derhal tüm dünyayı kapatmalıyız. Sadece iş adamlarının protokole göre uçmasına izin verin ve onlardan geri dönenleri sıkı bir karantina ile sınırlayın. Bu çok büyük bir adım, fakat bir sonuç varsa, buna ulaşmak zor olacak" dedi.