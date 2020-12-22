İngiltere’de korkunç manzara! Kilometrelerce kuyruk oluştu ülkeye giremiyorlar

İki hafta önce, Dover kentinin de içinde olduğu Kent bölgesinde tespit edilen Kovid-19'un yeni bir versiyonunun yayılmaya başlamış olması büyük paniğe neden oldu. Birçok ülke gibi deniz yolu ile bağlantının olduğu Fransa da İngitere'ye kapılarını kapattı. Bu yüzden binlerce tır iki yakada beklemeye alındı.