İngiltere’de korkunç manzara! Kilometrelerce kuyruk oluştu ülkeye giremiyorlar
Londra ve Paris hükümetleri arasında Fransa'nın tır geçişlerine getirdiği kısıtlamayı ortadan kaldırmak için görüşmeler sürerken İngiltere'deki tır kuyrukları giderek uzuyor. Görüntülerde yer alan tırlar nedeniyle kilometrelerce konvoy oluştu. İşte detaylar...
İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülen koronavirüsün mutasyon nedeniyle ülkeyle ulaşım durdurdu. Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluştu.
Koronavirüsün mutasyon geçirdiği ve daha hızlı yayıldığının tespit edildiği İngiltere ile dünyanın birçok ülkesi bağlantıyı kopardı. Türkiye dahil 40'dan fazla ülke İngiltere'ye uçuşları yasaklarken dünyanın en çok deniz trafiğinin olduğu Fransa'nın Calais sahil kenti ile İngiltere'nin Dover kenti arasında durdurulan seferlerden dolayı binlerce araçlık kuyruklar oluştu.
İki hafta önce, Dover kentinin de içinde olduğu Kent bölgesinde tespit edilen Kovid-19'un yeni bir versiyonunun yayılmaya başlamış olması büyük paniğe neden oldu. Birçok ülke gibi deniz yolu ile bağlantının olduğu Fransa da İngitere'ye kapılarını kapattı. Bu yüzden binlerce tır iki yakada beklemeye alındı.
50'de fazla ülke İngiltere'ye ulaşımı kapattı. Avrupa'da sadece Yunanistan ve Kıbrıs uçuş yasağı getirmedi. Kent etrafındaki havaalanlarına tırlar park ettirilirken kuyruk da hızla büyüyor. Fransa hâlâ kapıları kapalı tutarken iki ülke arasındaki görüşmeler de devam ediyor. En son Almanya da 6 Ocak'a kadar İngiltere'ye uçuş yasağı getirdiğini duyurdu.
PARK YERİ BULAMIYORLAR
Özellikle taze meyve ve sebzenin günlük olarak ithal edildiği Avrupa'dan İngiltere'ye tır seferleri, vapur seferlerinin durdurulmuş olmasından dolayı aksaklıklara neden oldu. İngiltere tarafında yaklaşık bin tır karşıya geçmeye çalışırken benzer bir kuyruğun da Fransa tarafında biriktiği haber veriliyor.
İngiltere topraklarında Avrupa'ya giriş için bir kontrol noktası oluşturan Fransa, İngiltere'den Fransa'ya girmek isteyen tırları durdurdu. Birçok tır karşıya geçemediği için otobanlarda beklemek zorunda kalırken bazıları da geceyi geçirmek için uygun bir yer aramaya koyuldu. Park yeri bulmakta zorlanan birçok tırın otobanlarda durmasına izin verildi.
Başbakan Boris Johnson ve Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Kent bölgesinde yoğun trafiğin olduğunu belirterek buralara gideceklerin planlarını değiştirmelerini istedi. Fransa Başkanı Macron ile görüştüğünü ve kısa bir süre içinde sorunu çözeceğini söyleyen Johnson, Belçika'dan gelen aşının alternatif ulaşım yöntemleri ile ülkeye getirilmeye devam edeceğini belirtti.
JOHNSON AÇIKLADI
İngiltere'de tüketilen taze meyve ve sebzenin yüzde 35'i Avrupa'dan geliyor. Havayollarının, Manş'ın altından geçen demiryolunun ve vapur seferlerinin de iptal edilmesinin ardından ülkede gıda sıkınTısının olacağı yönünde kaygıların oluşması üzerine Başbakan Johnson açıklama yaptı. "Gıda sorunumuz yok" diyen Johnson, tüm süpermarketlerin Noel nedeniyle hali hazırda yeterince stok yaptıklarını öne sürdü.
Ülkenin Tesco'dan sonra en büyük ikinci süpermarketi olan Sainsbury's ise yaptığı açıklamada deniz yolunun kapalı kalması durumunda taze sebze stoklarının kısa bir süre içinde tükeneceğini duyurdu. Sainsbury's, Noel nedeniyle yaptıkları stokun çok uzun süre dayanamayacağını da açıklamasında ifade etti.
AB KOMİSYONU'NDAN SEYAHAT UYARISI
Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere'de koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün tespiti üzerine bu ülkeye ulaşım kısıtlamaları getiren üyelerine mecburi seyahatler ve taşımacılık için kısıtlamaları kaldırmalarını tavsiye etti.