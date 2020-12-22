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Ünlü Fransız komedyen Claude Brasseur hayatını kaybetti

’da ünlü komedyen ve oyuncu yaşamını yitirdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Ünlü Fransız komedyen Claude Brasseur hayatını kaybetti

Brasseur'ün ajansı, ünlü komedyenin ailesinin yanında hayata gözlerini yumduğunu, ölüm sebebinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmadığını açıkladı.

Aktörün cenazesi, kendisi gibi oyuncu olan babası Pierre Brasseur'ün mezarının yanına defnedilecek.

Fransa'nın Oscarları sayılan Cesar ödüllerine iki kere layık görülen oyuncu, 60 yıllık kariyerine 110'dan fazla film sığdırdı.

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