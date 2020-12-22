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Son dakika | Avrupa'nın göbeğinde insanlık dramı! Gıda kuyrukları oluştu

Son dakika | Koronavirüsle mücadelede zor günler geçiren 'da gıda kuyrukları oluştu. Ülkenin finans başkenti 'da halk, gıda bankaları ve yardım merkezlerinin bulunduğu bölgelerde metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Son dakika | Avrupa'nın göbeğinde insanlık dramı! Gıda kuyrukları oluştu

Koronavirüsün neden olduğu ekonomik yıkım İtalya'nın Milano kentinden kendini gösterdi. İtalya'nın finans başkenti Milano'da gıda bankaları ve yardım merkezleri dışında uzun kuyruklar oluşuyor.

SAATLERCE BEKLİYORLAR
Salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da ekonominin aldığı darbe giderek büyüyor. İtalyanlar ekmek, süt gibi ihtiyaçların alabilecekleri merkezlerin önünde saatlerde bekliyor.

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