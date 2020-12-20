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Maskesiz selfie pahalıya mal oldu: 3500 dolar para cezası verildi

Devlet Başkanı 'ya, maskesiz selfie çektirerek koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için 3500 dolar para cezası verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Maskesiz selfie pahalıya mal oldu: 3500 dolar para cezası verildi

Valparaiso Sağlık Sekerterliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 5 Aralık'ta ülkenin Cachagua bölgesine bağlı Zapallar plajında maskesiz gezdiği gerekçesiyle Devlet Başkanı Pinera'ya 2 milyon 551 bin 450 pesosu (yaklaşık 3 bin 500 dolar) para cezası kesildiğini duyurdu.

CEZAYI ÖDEDİ

Şili basınında çıkan haberlerde, Pinera'nın para cezasını ödediği bilgisi paylaşıldı.

Pinera, yine maskesiz olan bir kadınla çektirdiği fotoğrafın, internette yayılması üzerine özür diledi.

Ay başında, Pinera'nın plajda maskesiz ve sosyal mesafe gözetilmeksizin çekindiği fotoğraflar ülke basınında ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Devlet Başkanı Pinera, kamusal alanda kullanmadığı ve bu şekilde fotoğraf çekindiği için özür dilemişti. Şili hükümeti de, 7 Aralık'ta Pinera'nın bu olaya ilişkin kendisi hakkında şikayette bulunduğunu açıklamıştı.

Şili'de, kamusal alanlarda maske takılması için sıkı kurallar uygulanıyor.

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