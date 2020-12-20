SON DAKİKA HABERİ | ABD'de hayat felç! Kovid-19 ölüm saçıyor: Rakam 323 bini geçti
Son dakika haberi... ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hayatı felç etti. Tedbirleri gevşek tutan Amerikan yönetimi kısıtlama yönünde bir adım atmamakta kararlı. Ülkede Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 497 artarak 323 bin 423'e yükseldi.
DÜNYA AA
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Corona virüs (Covid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 188 bin 833 artışla 18 milyon 83 bin 695'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 497 artarak, 323 bin 423'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı 10 milyon 546 bini geçerken, toplam test sayısı 232 milyon 610 bine yaklaştı.
Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 846 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 586 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 193 binden fazla vakayla da Florida izliyor.
Kovid-19'a bağlı can kaybında 36 bin 313 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 877 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.