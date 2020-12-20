Son dakika: Korona taşıyan hasta uçakta öldü! ABD uçağında korku dolu anlar

BELGE İMZALAMIŞ

Havayolu sözcüsü, yolcunun uçuştan önce kendisine daha önce kovid-19 teşhisi konulmadığını ve semptom görmediğini belirten bir belgeyi imzalamış olduğunu söyledi. Havayolunun açıklamasına göre, sağlık görevlileri durumu ilk önce kalp krizi zannettikleri için ölen yolcunun uçaktan indirilmesinden sonra uçak, New Orleans'tan havalandı ve Los Angeles'a uçtu.