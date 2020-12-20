20 Aralık 2020, Pazar
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Koronavirüs aşısı için tarih verildi! ABD Ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon aşı dağıtacak

Son dakika haberi... ’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave , ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtacaklarını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2020
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Koronavirüs aşısı için tarih verildi! ABD Ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon aşı dağıtacak

, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BioNTech/Pfizer şirketlerinin ürettiği Kovid-19 aşısından ülke genelinde şu ana kadar 2,9 milyon dağıtıldığını ifade etti.

İlaç şirketi Moderna'nın Kovid-19 aşısıyla birlikte ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz dağıtmayı planladıklarını kaydeden Perna, dağıtımın planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Perna, bu haftaki Kovid-19 aşı dağıtımına ilişkin şikayetlerin de iletişimsizlikten kaynakladığına işaret ederek, "Bu konudaki sorumluluğu üzerime alıyorum, dağıtım devasa bir iş ve mükemmel değil, bazı aksaklıklar olabilir." ifadelerini kullandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi ABD GIDA VE İLAÇ DAİRESİ, MODERNA'NIN KORONAVİRÜS AŞISINA ONAY VERDİ

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