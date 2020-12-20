Korona aşısına güvenmiyorum! Kadınlarda sakal uzayabilir ve erkekler ince konuşmaya başlayabilir

TİMSAHA DÖNÜŞÜRSEN SENİN PROBLEMİN

"Burada bir şeyin iyi anlaşılması gerekiyor. Pfizer, anlaşmasında çok açık. 'Biz (Pfizer), herhangi bir yan etkinin sorumluluğunu almıyoruz.' Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin. Eğer bir Superman'e dönüşürsen, eğer bir kadında sakal uzarsa veya bir erkek ince konuşmaya başlarsa onlarla bir ilgisi yok. Daha kötüsü insanların bağışıklık sistemlerini değiştiriyor."