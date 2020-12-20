Korona aşısına güvenmiyorum! Kadınlarda sakal uzayabilir ve erkekler ince konuşmaya başlayabilir
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro koronavirüs aşısına güvenmediğini ifade etti. Kendisinin aşı olmayacağını belirten Bolsanaro "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin. Eğer bir Superman'e dönüşürsen, eğer bir kadında sakal uzarsa veya bir erkek ince konuşmaya başlarsa onlarla bir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına güvensizliğini, "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin. Eğer bir Superman'e dönüşürsen, eğer bir kadında sakal uzarsa veya bir erkek ince konuşmaya başlarsa onlarla bir ilgisi yok." sözleriyle dile getirdi.
Bölge basınında çıkan haberlere göre Bolsonaro, Brezilya Yüksek Mahkemesinin (STF), bazı durumlarda Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirmesini içeren kararını kınadı ve bu aşıya olan güvensizliğini dile getirdi.
2021 YILINDA BİLE HERKES AŞI OLAMAYACAK
Mahkemenin kararına saygı duyduğunu belirten Bolsonaro, herkes için aşının mevcut olmayacağını belirtti. Bolsonaro, 2021'in sonunda bile herkesin aşı olmasının mümkün olmadığını söyledi.
AŞI OLMAYACAK
Sağlık Gözetim Ajansı tarafından onayı ile Kovid-19 aşısının uygulanacağını belirten Bolsonaro, kendisinin aşı olmayacağını kaydetti. Kendisini "kötü örnek" olarak niteleyenleri de sert bir dille eleştiren Bolsonaro, Kovid-19 aşısına karşı güvensizliğini şu şekilde ifade etti:
TİMSAHA DÖNÜŞÜRSEN SENİN PROBLEMİN
"Burada bir şeyin iyi anlaşılması gerekiyor. Pfizer, anlaşmasında çok açık. 'Biz (Pfizer), herhangi bir yan etkinin sorumluluğunu almıyoruz.' Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin. Eğer bir Superman'e dönüşürsen, eğer bir kadında sakal uzarsa veya bir erkek ince konuşmaya başlarsa onlarla bir ilgisi yok. Daha kötüsü insanların bağışıklık sistemlerini değiştiriyor."
NE OLMUŞTU?
Brezilya, halihazırda herhangi bir Kovid-19 aşısının kullanımına izin vermemesine rağmen, üzerinde çalıştığı aşılama planı, AstraZeneca, Sinovac ve Pfizer'in aşılarını içeriyor.
Nüfusu 210 milyonu aşan ve dünyada salgından en çok etkilenen 3. ülke olan Brezilya'da, 185 bin 650 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 7 milyon 162 bin 978 kişide görüldü.