ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi
Son dakika haberine göre; ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.
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Yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Kovid-19 aşısı, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabilecek.
Moderna'dan 200 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapılan ABD'de, yaklaşık 5,9 milyon doz aşının dağıtımına pazar günü başlanacak.
ABD Başkanı Donald Trump, FDA'nın onayının ardından Twitter hesabından, "Tebrikler, Moderna'nın aşısı artık hazır!" açıklamasında bulundu.
FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.