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ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi

Son dakika haberine göre; Gıda ve İlaç Dairesi (), Amerikan ilaç firması 'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna'nın koronavirüs aşısına onay verdi

'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından 'de tarafından onay verilen ikinci aşı oldu.

Yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Kovid-19 aşısı, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabilecek.

Moderna'dan 200 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapılan ABD'de, yaklaşık 5,9 milyon doz aşının dağıtımına pazar günü başlanacak.

ABD Başkanı , FDA'nın onayının ardından Twitter hesabından, "Tebrikler, Moderna'nın aşısı artık hazır!" açıklamasında bulundu.

FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ise 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabiliyor.

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