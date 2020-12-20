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İsrail'de Netanyahu'ya büyük öfke! "Suç başbakanı! Evine Git..."

'de İsrail Başbakanı 'ya öfke bitmek bilmiyor. Hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini yönetemediği gerekçesiyle Binyamin Netanyahu’nun istifası için düzenlenen gösteriler, 26. haftasında da devam etti. Göstericiler, Netanyahu’ya "Suç başbakanı! Evine Git" mesajını verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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İsrail'de Netanyahu'ya büyük öfke! Suç başbakanı! Evine Git...

Netanyahu'nun istifasını isteyen gruplar tarafından organize edilen gösterilerin en önemli adresi 'teki Başbakanlık konutu önü oldu.

Bazı göstericiler "Suç Başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, yanlarında getirdikleri tava ve tencerelere kaşıkla vurarak Kovid-19 nedeniyle yaşadıkları maddi zorluğa dikkati çekmeye çalıştı.

Binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

NETANYAHU'NUN AŞI OLDUĞU SAĞLIK MERKEZİ ÖNÜNDE GÖSTERİ

Öte yandan Netanyahu'nun canlı yayınla Kovid-19 aşısı olduğu Ramat Gan kentindeki sağlık merkezi önünde ve Tel Aviv'deki 'nda da benzer gösteriler düzenlendi.

'de 6 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.



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