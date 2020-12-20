Fransa'da çarpıcı anket: Halk Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun değil

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP), Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri arasında, 18 yaş ve üstü 1936 kişi ile çevrimiçi yaptığı anket, hükümete ilişkin popülarite ve memnuniyet durumlarını araştırdı.