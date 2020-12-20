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Fransa'da çarpıcı anket: Halk Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun değil

'da belki de sayılı günlerini tüketen Cumhurbaşkanı Emmanuel 'la ilgili çarpıcı bir anket yapıldı. Ankete göre halkın yüzde 60'a yakınının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean 'ten memnun olmadığını ve ikilinin popülerliğinin düştüğünü ortaya koydu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2020
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Fransa'da çarpıcı anket: Halk Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun değil

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP), Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri arasında, 18 yaş ve üstü 1936 kişi ile çevrimiçi yaptığı anket, hükümete ilişkin popülarite ve memnuniyet durumlarını araştırdı.

Anket, Fransızların yüzde 60'ının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan Cumhurbaşkanı 'dan, yüzde 59'unun da Başbakan 'ten memnun olmadığını ortaya çıkardı.

Araştırma ayrıca Macron'un popülerliğinin, aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38'e, Başbakanınkinin ise 2 puan düşerek yüzde 37'ye gerilediğini gösterdi.

Kasım ayında yapılan bir anket de, ülkede 10 Fransızdan 7'sinin Kovid-19 salgınıyla mücadelede Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin salgınla mücadeledeki tedbirlerini tutarsız bulduğunu göstermişti.

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