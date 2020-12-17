Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
Başkanlık sarayından yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk koronavirüs belirtilerini gösterdikten sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
Başkanlık sarayından yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk koronavirüs belirtilerini gösterdikten sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.
Macron'un 7 gün süreyle karnatinada kalacağı ve uzaktan çalışarak faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği belirtildi.