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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Emmanuel Macron'un koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Emmanuel Macron'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Başkanlık sarayından yapılan açıklamada Fransa , ilk koronavirüs belirtilerini gösterdikten sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Macron'un 7 gün süreyle karnatinada kalacağı ve uzaktan çalışarak faaliyetlerini yürütmeye devam edeceği belirtildi.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa'da tam vaka sayısı 2 milyon 409 bin 62 olurken, can kaybı 59 bin 361 oldu

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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