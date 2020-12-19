Dünya tarihinde bir ilk gerçekleşti: Davetli öğrenciler tadına baktı! 2050 yılında dünyaya yayılacak
Singapur'da laboratuvar üretimi "tavuk eti" bugün restoranlarda servis edilmeye başlandı. Üretilen eti ilk kez yaşları 14 ila 18 arasında değişen öğrenciler tattı. İlk satış koronavirüs nedeniyle basına kapalı olarak yapıldı. Eat Just şirketine göre 2050 yılında dünyada laboratuvar üretimi etler önemli rol oynayacak.
Singapur'da laboratuvar üretimi "tavuk eti" satışa sunuldu. Eat Just şirketinin "1880" isimli restorana sattığı laboratuvar üretimi "tavuk eti", bugün restoranın müşterilerine servis edildi.
İLK KEZ ONLAR TATTI
Laboratuvar üretimi "tavuk eti" ilk olarak, "daha iyi bir gezegen" için çalışma sözü veren, 14 ila 18 yaşındaki davetli öğrencilerce tadıldı. Öte yandan dünyada bir ilk olan satış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden ötürü basına kapalı yapıldı.
DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIM
Restoranın kurucusu Marc Nicholson, laboratuvar üretimi etin, "iklim değişikliği sorununun çözümü yönünde ve gezegeni yok etmeden dünyayı besleme fırsatı yaratmada devrim niteliğinde bir adım" olduğunu söyledi.
NE OLMUŞTU?
Eat Just'ın Üst Yöneticisi (CEO) Josh Tetrick, laboratuvarda hayvan kas hücrelerinden yetiştirilen tavuk etinin Singapur'da bir restoranda satışa sunulacağını açıklamıştı. Tetrick, Eat Just'ın girişimini "küresel gıda endüstrisi için çığır açıcı bir atılım" olarak nitelendirmiş ve diğer ülkelerin de etin satışına izin vermesini beklediklerini kaydetmişti.
2050 YILINDA ZİRVE YAPACAK
Etin üretim sürecinde hiçbir antibiyotiğin kullanılmadığı da vurgulanmıştı.Eat Just şirketine göre, 2050 yılına kadar dünyada et tüketimi yüzde 70'in üzerinde artacak ve laboratuvar üretimi etler, güvenli gıda tedarikinde önemli rol oynayacak.