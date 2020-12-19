Dünya tarihinde bir ilk gerçekleşti: Davetli öğrenciler tadına baktı! 2050 yılında dünyaya yayılacak

NE OLMUŞTU?

Eat Just'ın Üst Yöneticisi (CEO) Josh Tetrick, laboratuvarda hayvan kas hücrelerinden yetiştirilen tavuk etinin Singapur'da bir restoranda satışa sunulacağını açıklamıştı. Tetrick, Eat Just'ın girişimini "küresel gıda endüstrisi için çığır açıcı bir atılım" olarak nitelendirmiş ve diğer ülkelerin de etin satışına izin vermesini beklediklerini kaydetmişti.