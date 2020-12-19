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Sözde medeni Avrupa'da vahşet! Bebekler farelere yem oluyor! Kaçmaya çalışan kadınlar tecavüze uğruyor

, 'da bulunan sığınma kamplarındaki koşulları sert şekilde eleştirdi. Kamplardaki ıslak çadırlarda farelerin bebekleri ısırdığından dolayı bebeklerin tetanos aşısı olma zorunluluğu olduğunu belirten Müller, Avrupa'nın ortasında korkunç koşullar nedeniyle Yunanistan'a yüklendi. Müller kamplardan kaçan kadınlara tecavüz edildiğini de söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Sözde medeni Avrupa'da vahşet! Bebekler farelere yem oluyor! Kaçmaya çalışan kadınlar tecavüze uğruyor

, 'ın 'nda yeni inşa edilen geçici Karatepe kampındaki koşulları eleştirdi.

HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM

Bakan Müller, Passuer Neuer Presse gazetesine yaptığı açıklamada, 'ın kuzeyinde ve Sudan'ın güneyinde bulunan kamplarını da ziyaret ettiğini, ancak hiçbir yerde koşulların Midilli Adası'ndaki kadar kötü olmadığını ifade etti.

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FARELER BEBEKLERİ ISIRIYOR!

Yunanistan'da 3 bin kişi için planlanan kampta on binlerce insan kaldığını belirten Müller, "Yeni kurulan Karatepe Kampı da açıkçası iyi değil. Sınır Tanımayan Doktorlar, ıslak çadırlarda fareler bebekleri ısırdığından dolayı tetanos aşı kampanyası başlatmak zorunda kaldı. Bunlar Avrupa'nın ortasında korkunç koşullar." ifadesini kullandı.

KAÇAN KADINLARA TECAVÜZ

Müller, 'nda dünyaya gelen çocukların durumunun özellikle kötü olduğuna işaret ederek, "Kaçış sırasında tecavüze uğrayan ve yerde oturup çocukların doğumunu bekleyen Afrikalı kadınlarla konuştum. Hiçbir hijyen ve doktor desteği yok. Hiçbir hayat böyle başlamamalı." değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'NIN KAYIP JENERASYONU

Çocukların okula gitme imkanının da bulunmadığını vurgulayan Müller, "Durum değişmezse Avrupa'nın ortasında kayıp bir jenerasyon yetişecek." diye konuştu.

AB HİÇ BİR ŞEY YAPMADI

Müller, eylül ayında Moria Kampı'ndaki çıkan yangından dolayı sarsıldığını belirterek, "Bu öngörülebilirdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 2 yıl önce oradaki dramatik duruma işaret etti. Ancak hiçbir şey yapılmadı." bilgisini paylaştı.

YATIRIMLAR BURAYA YAPILMALI

Sığınmacı sorununun kamplarda veya Almanya'da değil, bu insanların geldiği ülkelerde çözülmesi gerektiğini ifade eden Müller, yatırımların bu ülkelere yapılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da sürekli kötü koşullarla gündeme gelen Midilli'deki Moria sığınmacı kampı, 9 Eylül'de farklı noktalardan başlayan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti. Yangından sonra Ada'ya dağılan sığınmacıların büyük bir bölümü Karatepe'deki geçici kampa yerleştirilmişti.

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