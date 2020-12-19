Sözde medeni Avrupa'da vahşet! Bebekler farelere yem oluyor! Kaçmaya çalışan kadınlar tecavüze uğruyor

HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM

Bakan Müller, Passuer Neuer Presse gazetesine yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ve Sudan'ın güneyinde bulunan mülteci kamplarını da ziyaret ettiğini, ancak hiçbir yerde koşulların Midilli Adası'ndaki kadar kötü olmadığını ifade etti.