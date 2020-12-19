Sözde medeni Avrupa'da vahşet! Bebekler farelere yem oluyor! Kaçmaya çalışan kadınlar tecavüze uğruyor
Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan'da bulunan mülteci sığınma kamplarındaki koşulları sert şekilde eleştirdi. Kamplardaki ıslak çadırlarda farelerin bebekleri ısırdığından dolayı bebeklerin tetanos aşısı olma zorunluluğu olduğunu belirten Müller, Avrupa'nın ortasında korkunç koşullar nedeniyle Yunanistan'a yüklendi. Müller kamplardan kaçan kadınlara tecavüz edildiğini de söyledi.
Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yeni inşa edilen geçici Karatepe sığınmacı kampındaki koşulları eleştirdi.
FARELER BEBEKLERİ ISIRIYOR!
Yunanistan'da 3 bin kişi için planlanan kampta on binlerce insan kaldığını belirten Müller, "Yeni kurulan Karatepe Kampı da açıkçası iyi değil. Sınır Tanımayan Doktorlar, ıslak çadırlarda fareler bebekleri ısırdığından dolayı tetanos aşı kampanyası başlatmak zorunda kaldı. Bunlar Avrupa'nın ortasında korkunç koşullar." ifadesini kullandı.
KAÇAN KADINLARA TECAVÜZ
Müller, Moria Kampı'nda dünyaya gelen çocukların durumunun özellikle kötü olduğuna işaret ederek, "Kaçış sırasında tecavüze uğrayan ve yerde oturup çocukların doğumunu bekleyen Afrikalı kadınlarla konuştum. Hiçbir hijyen ve doktor desteği yok. Hiçbir hayat böyle başlamamalı." değerlendirmesinde bulundu.
AVRUPA'NIN KAYIP JENERASYONU
Çocukların okula gitme imkanının da bulunmadığını vurgulayan Müller, "Durum değişmezse Avrupa'nın ortasında kayıp bir jenerasyon yetişecek." diye konuştu.
AB HİÇ BİR ŞEY YAPMADI
Müller, eylül ayında Moria Kampı'ndaki çıkan yangından dolayı sarsıldığını belirterek, "Bu öngörülebilirdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 2 yıl önce oradaki dramatik duruma işaret etti. Ancak hiçbir şey yapılmadı." bilgisini paylaştı.
YATIRIMLAR BURAYA YAPILMALI
Sığınmacı sorununun kamplarda veya Almanya'da değil, bu insanların geldiği ülkelerde çözülmesi gerektiğini ifade eden Müller, yatırımların bu ülkelere yapılmasını istedi.
NE OLMUŞTU?
Yunanistan'da sürekli kötü koşullarla gündeme gelen Midilli'deki Moria sığınmacı kampı, 9 Eylül'de farklı noktalardan başlayan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti. Yangından sonra Ada'ya dağılan sığınmacıların büyük bir bölümü Karatepe'deki geçici kampa yerleştirilmişti.