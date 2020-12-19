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Son dakika: ABD'de corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 321 bine yaklaştı | Hindistan ve Brezilya'da son durum ne?

haberi... 'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Yaşantının kâbusu döndüğü ABD'de nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 997 artarak 320 bin 926'ya yükseldi. Peki durumun kritik olduğu ve Brezilya'da son durum ne? İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Son dakika: ABD'de corona virüsten Covid-19 ölenlerin sayısı 321 bine yaklaştı | Hindistan ve Brezilya'da son durum ne?

SON DAKİKA HABERİ: Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, 'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 266 bin 284 artışla 17 milyon 894 bin 862'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 997 artarak 320 bin 926'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 397 bini geçerken, toplam test sayısı 230 milyon 900 bine yaklaştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 809 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 572 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 181 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 36 bin 222 ile ilk sıradaki , vaka sayısında 868 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyondan fazla vakayla ve 7 milyon 163 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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