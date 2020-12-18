Koronavirüs aşısı yaptırdı ve... Canlı yayındaki o anlar saniye saniye kameralara yansıdı!
Son dakika haberi... ABD'de koronavirüs aşısı yapılan hemşire Tiffany Dover canlı yayında gazetecilere açıklama yaparken bayıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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ABD'de koronavirüs aşısı yapılan hemşire Tiffany Dover gazetecilere açıklama yaparken canlı yayında bayıldı.
ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısını vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi.
DEDİKTEN SANİYELER SONRASINDA BAYILDI
Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, "Başım dönüyor" dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı.
O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dover'a ilk müdahaleyi yaptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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