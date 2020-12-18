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Koronavirüs aşısı yaptırdı ve... Canlı yayındaki o anlar saniye saniye kameralara yansıdı!

Son dakika haberi... 'de koronavirüs aşısı yapılan hemşire canlı yayında gazetecilere açıklama yaparken bayıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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'de koronavirüs aşısı yapılan hemşire gazetecilere açıklama yaparken canlı yayında bayıldı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısını vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi.

DEDİKTEN SANİYELER SONRASINDA BAYILDI

Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, "Başım dönüyor" dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı.

O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dover'a ilk müdahaleyi yaptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Son dakika: Koronavirüs aşı uygulamasında sıra nasıl olacak? Koronavirüs aşı sırası nereden öğrenilecek? SON DAKİKA: KORONAVİRÜS AŞI UYGULAMASINDA SIRA NASIL OLACAK? KORONAVİRÜS AŞI SIRASI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
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