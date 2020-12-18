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ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'dan flaş Maduro adımı

ABD Başkanlığına seçilen 'ın 'da yönetimi ile görüşmeyi, özgür ve adil seçimler karşılığında yaptırımları hafifletmeyi teklif etmeyi planladığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'dan flaş Maduro adımı

Bloomberg'in, Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, yeni ABD yönetiminin 'daki ekonomik ve insani krizi sonlandırmak için yönetimi ile görüşmeye hazırlandığı belirtildi.

Biden yönetiminin göreve geldiğinde, Venezuela'da özgür ve adil seçimler karşılığında yaptırımları hafifletmeyi planladığı vurgulanan haberde, Biden'ın Trump yönetiminin aksine Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun görevi bırakması ön koşulu olmaksızın, doğrudan görüşmelere hazır olduğu ifade edildi.

Biden'ın danışmanlarına göre, Venezuela'daki kriz, yönetimin Batı yarımkürede karşı karşıya kalacağı diplomatik en büyük diplomatik zorluk olacak.

Trump yönetiminin muhalefetin kontrolündeki Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı tanıması politikasına Biden yönetiminin nasıl yaklaşacağı da merak ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütüne göre, son 5 yılda 5,4 milyon kişi ekonomik ve siyasi nedenlerle Venezuela'yı terk etti.

Venezuelalıların göçü, ve Karayipler'in yakın tarihindeki en önemli göç dalgası olarak öne çıkıyor.

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