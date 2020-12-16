Rus basınından Türkiye-Rusya arasındaki iyi ilişkilerin bozulması için provokasyon haberi
Azerbaycan'ın Ermenistan'ı bertaraf ederek işgal altındaki topraklarını geri almasının ardından bölgenin güvenliği Rus askerleri sağlamaya başladı. Yapılan anlaşma gereği Rus ve Türk askerleri, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin bozulmaması için bölgede aktif rol oynayacak. Rus basınından Sputnik'in Ermenice'deki haberinde, Türkiye ve Azerbaycan'ın Rusya'yı bölgeden atmak için çalışacağı provokasyonuna yer verdi.
Dağlık Karabağ savaşının bitişinden bir ay sonra ateşkes ilk kez bozulurken, savaş esirlerini taşıyan Rus uçakları akşam saatlerinde Bakü ve Erivan'a iniş yaptı. Cephe hattında Ermenistan ateşle oynuyor, Rus yayın organı Sputnik'te skandal bir Türkiye haberi yer aldı.
Yerel medya, başkent Erivan'a inen uçakta 44 Ermenistan askerinin bulunduğunu bildiriyor. Azerbaycan tarafında ise, 14 rehine Bakü'ye ulaştı.
Bakü'ye dönenler arasında, Ermenistan'ın 2014'ten bu yana esir tuttuğu Azerbaycan vatandaşları Şahbaz Guliyev ve Dilgam Asgarov da vardı.
Guliyev ve Asgarov, altı yıl önce Kelbecer'de atalarının evlerini ziyaret etmek isterken Ermenistan askerleri tarafından rehin alındı, bir diğer Azerbaycan vatandaşı Hasan Hasanov vurularak öldürüldü.
Yeryüzünde Ermenistan dahil hiçbir ülkenin tanımadığı kağıt üstündeki Dağlık Karabağ yönetimi, Guliyev ve Asgarov'u 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. İkili, Dağlık Karabağ savaşı sırasında Ermenistan'a götürüldü.
Savaşta tarihi hezimet yaşayan Ermenistan tarafında çatışmalarda kaç askerin hayatını kaybettiği belirsizliğini koruyor, kayıp askerlerin aileleri gösteriler düzenliyor.
Yerel medya, savaş esirlerini taşıyan uçağın Erivan'a ulaşmasıyla birçok ailenin askeri havalimanı etrafında toplandığını bildiriyor.
Rus medyasının servis ettiği fotoğraflarda, havalimanında esirleri karşılayanlar arasında bir isim dikkat çekiciydi: Dağlık Karabağ'ın kağıt üstündeki lideri Arayik Harutyunyan. Harutyunyan, savaş sırasında fare gibi sığınaklarda saklanmış ve 10 Kasım yenilgi anlaşmasından sonra ortalıkta pek görünmemişti.
Ermenistan medyası, Pazartesi akşamı eline bir liste alan yetkilinin dönen esirlerin ismini okuduğu görüntüleri ekranlara getirdi.
Rus medyası, henüz evlerine dönmeyen çok sayıda askerin olduğunu duyurdu. Haber, Ermenistan tarafının yaptığı açıklamaya dayandırıldı.
Ermenistan medyası, bugün Şuşa çevresinde yeni bir gerilimin ortaya çıktığını, Yeni Kent ve Hin Kent köylerinin Azerbaycan birlikleri tarafından üç gündür kuşatma altında olduğunu ileri sürdü.
RUS BASININDAN SKANDAL HABER
Rus Sputnik Ermenice'de ise skandal bir haber var. 'Karabağ'da provokasyonlar sürecek. Türkiye Rusya'nın etkisini kırmak istiyor' başlığını taşıyan haberde Türkiye ve Azerbaycan'ın barış gücünün işini zorlaştırmak için her türlü provokasyona girişebileceği savunuldu.
Köhne Tağlar'daki işgalci Ermenilerin muhtarı Eduard Ayvazyan, yerel medyaya Rus barış güçlerinin köyden çekildiğini ve kontrolün Azerbaycan ordusuna geçtiğini söyledi.
Hocavend'e bağlı Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerindeki çatışmanın görüntüleri de ortaya çıktı, video kaydında kar üniformalı Azerbaycan özel kuvvetleri görülüyor.Zengilan çevresinde ise Ermenistan milisleri Azerbaycan mevzilerine sızmaya çalıştı, yakalanan iki milisin fotoğrafı sosyal medyadan yayınlandı.