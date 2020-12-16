Rus basınından Türkiye-Rusya arasındaki iyi ilişkilerin bozulması için provokasyon haberi

RUS BASININDAN SKANDAL HABER

Rus Sputnik Ermenice'de ise skandal bir haber var. 'Karabağ'da provokasyonlar sürecek. Türkiye Rusya'nın etkisini kırmak istiyor' başlığını taşıyan haberde Türkiye ve Azerbaycan'ın barış gücünün işini zorlaştırmak için her türlü provokasyona girişebileceği savunuldu.