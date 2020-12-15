Son dakika: Kabil’de bombalı saldırı: Vali yardımcısı hayatını kaybetti

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian yazılı yaptığı açıklamada, bu sabah vali yardımcısının aracına 'manyetik bir bombanın' yapıştırıldığını ve bombanın patlamasıyla Mahboobullah Mohebi'nin hayatını kaybettiğini ifade etti. Patlamada vali yardımcısının iki korumasının ise yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, patlamanın soruşturulduğunu belirtirken, bombalı saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

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