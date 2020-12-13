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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Başkan Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullanmıştı! İran'dan geri adım

Son dakika haberleri... 'ın , iki ülkenin dışişleri bakanlarının telefon görüşmesinde 'yanlış anlaşılmaların giderildiğini' açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Başkan Erdoğan ile İranlı üst düzey yetkililer arasındaki samimi ilişkilerin önemine işaret ederek, ve İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında daha da geliştirilmesini umduğunu belirttti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2020
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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Başkan Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullanmıştı! İran'dan geri adım

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı ile İranlı üst düzey yetkililer arasındaki samimi ilişkilerin önemine işaret ederek, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında daha da geliştirilmesini umduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Çavuşoğlu İranlı mevkidaşına iki ülke arasındaki yakın ve dostane ilişkileri ve 'nın iyi komşuluk politikasını vurguladı.

Görüşmede Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunun altını çizdi.Bakan Çavuşoğlu'nun, Başkan Erdoğan'ın 'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire ilişkin hassasiyetin farkında olmadığına ilişkin İranlı mevkidaşına güvence verdiği iddia edilerek, Erdoğan'ın söz konusu şiiri sadece Laçin ve ile ilgili olduğunu bilerek okuduğunu aktardığı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Başkan Erdoğan ile İranlı üst düzey yetkililer arasındaki samimi ilişkilerin önemine işaret ederek, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında daha da geliştirilmesini umduğunu belirtti.

İRAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN "YANLIŞ ANLAŞILMA GİDERİLDİ" AÇIKLAMASI

Öte yandan İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde "son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılmanın giderildiği" bildirildi.

İran Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı." mesajı #kardeşlik hashtagiyle paylaşıldı.

Açıklamada, "Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada da Bakan Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşına, söz konusu şiirin Karabağ ile ilgili olduğuna ve Başkan Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çektiği belirtilmişti.

Çavuşoğlu'nun buna rağmen böyle bir konuşma bahane edilerek, bu konuyla ilgili düşüncelerin Türkiye'ye iletebileceği kanallar da açıkken İran tarafından Başkan Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdiği kaydedilmişti.

TÜRKİYE'NİN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILMIŞTI

İran , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırmış ve Tahran'ın güçlü itirazlarını iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Muhammed Ferazmend'i çağırmıştı. Bakanlık, Ferazmend'e, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılması ve İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyası açılması karşısında duyulan tepkiyi iletmişti.

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