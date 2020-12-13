İran Dışişleri Bakanı Zarif, Başkan Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullanmıştı! İran'dan geri adım

Görüşmede Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunun altını çizdi.Bakan Çavuşoğlu'nun, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire ilişkin hassasiyetin farkında olmadığına ilişkin İranlı mevkidaşına güvence verdiği iddia edilerek, Erdoğan'ın söz konusu şiiri sadece Laçin ve Dağlık Karabağ ile ilgili olduğunu bilerek okuduğunu aktardığı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Başkan Erdoğan ile İranlı üst düzey yetkililer arasındaki samimi ilişkilerin önemine işaret ederek, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında daha da geliştirilmesini umduğunu belirtti.