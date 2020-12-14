Koronavirüsün şifreleri çözüldü! Birçok cepheden saldırıyor

Koronavirüs hastalarının bağışıklık sistemlerini hedef alan yanlış yönlendirilmiş antikorlara sahip olduğu belirtildi. Hastalarla henüz virüsü geçirmeyen kişiler karşılaştırıldı ve hastalarda çok sayıda anormal antikor keşfedildi. Koronavirüs belirtilerinin çeşitlilikleri ve hastalığın bazı kişilerde daha ağır geçmesiyle ilgili de dikkat çeken değerlendirmeler ortaya kondu.