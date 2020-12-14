Koronavirüsün şifreleri çözüldü! Birçok cepheden saldırıyor
Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 70 milyonu aşkın kişiye bulaşırken milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsle mücadelede aşı çalışmaları devam ederken, virüsün şifreleri çözüldü.
Tüm dünyada ani ölümlere yol açan koronavirüs hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Covid-19 virüsü hakkında detaylı araştırmalar sürerken yine dünya genelinde aşı çalışmaları da devam ediyor.
Koronavirüs hastalarının bağışıklık sistemlerini hedef alan yanlış yönlendirilmiş antikorlara sahip olduğu belirtildi. Hastalarla henüz virüsü geçirmeyen kişiler karşılaştırıldı ve hastalarda çok sayıda anormal antikor keşfedildi. Koronavirüs belirtilerinin çeşitlilikleri ve hastalığın bazı kişilerde daha ağır geçmesiyle ilgili de dikkat çeken değerlendirmeler ortaya kondu.
Corona belirtilerinin farklılıkları ile Covid-19 hastalalığının hafif geçirilmesi arasında bağlantı var mı? Antikorların sahip olduğu ilginç özellikler açıklandı! İşte haberin detayları...
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Yale Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Kovid-19 hastalarının, kanlarında istilacı virüsle savaşmak yerine organları, dokuları ve bağışıklık sistemini hedef alan çok sayıda yanlış yönlendirilmiş antikorlara sahip olduğunu buldu.
Bilim insanları, hastalardaki ve enfekte olmayan kişilerdeki bağışıklık tepkilerini karşılaştırdı ve ilkinde çok sayıda anormal antikor keşfetti.
Bu tepkimeler antiviral savunmaları bloke ediyor, yardımcı bağışıklık hücrelerini yok ediyor ve vücuda beyinden, kan damarlarına ve karaciğerden bağ dokusu ve sindirim sistemine kadar birçok cepheden saldırıyor.
Daha ileri testler, hastaların kanlarında ne kadar çok "otoantikor" varsa, hastalıklarının o kadar kötü olduğunu ortaya koydu.
Kovid-19 hastalarında, benzer şekilde yol açmış antikorların neden olduğu bir otoimmün hastalık olan lupus hastalarından daha fazla antikor vardı.
Yale'de çalışan bir immünobiyolog olan çalışmanın yazarı Aaron Ring, "Kovid-19 hastaları, virüse karşı bağışıklık tepkilerine fiilen müdahale eden otoantikorlar üretiyorlar" dedi.
Araştırmaya göre, çok sayıda başka otoantikor, hastalığı olanlarda hasar gördüğü bilinen vücut kısımlarına saldırıyor.
Bilim insanları, henüz hakem tarafından gözden geçirilip bir dergide yayınlanmayan çalışmada, virüs kapmamış 30 sağlıklı hastane çalışanına kıyaslaKCovid hastalarının "otoantikor reaktivitelerinde dramatik artışlar" olduğunu anlatıyorlar.
Bazı hastalardaki belirli otoantikorlar, Kovid-19 enfeksiyonundan önce görünüşte mevcutken, diğerleri hastalık ilerledikçe ortaya çıktı ve hızlandı.
Çalışmaya dahil olmayan, Londra'daki Imperial College'da immünobiyoloji profesörü Danny Altmann, otoantikorların Kovid semptomlarının çeşitliliğini ve bazı hastaların yaşadığı daha uzun süreli rahatsızlıkları açıklayabileceğini söyledi.
"Bunun çok muhtemel olduğunu düşünüyorum, özellikle otoimmünitenin cevabın büyük bir parçası gibi göründüğü Ebola ve Chikungunya'ya benzerlikleri göz önüne alındığında. Önümüzdeki aylar için laboratuvar çalışmalarımızın önemli bir kısmı, uzun süren Kovid semptomlarını otoimmün profillerle ilişkilendirmeye çalışmakla geçecek "dedi.