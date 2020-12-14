Çok çarpıcı koronavirüs araştırması: Koronavirüsün etkisi neden kişiden kişiye değişiyor?
ABD'deki eğitim kuruluşlarından Yale Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucu koronavirüsle enfekte olan kişilerin hastalığı daha ağır ve uzun süre geçirmelerinin nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...
Bilim insanları, bağışıklık sisteminden gelen dramatik seviyelerdeki "dost ateşeşi"nin, Covid-19'un daha şiddetli geçmesine ve virüs yenilgiye uğratıldıktan uzun süre sonra bile sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.
ÇOK FAZLA ANTİKOR BULUNUYOR
Yale University'den araştırmacılar, Covid-19 hastalarının kanlarında, akın eden virüsle savaşmaktan ziyade organları, dokuları ve bağışıklık sisteminin kendisini hedef alan yanlış yönlenmiş çok fazla antikor bulunduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları, hastaların ve enfekte olmamış insanların bağışıklık yanıtlarını kıyasladı ve Covid-19 hastalarında çok fazla atipik antikor keşfetti.
ÇOK SAYIDA CEPHEDE VÜCUDA SALDIRDI
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; bu antikorlar antiviral savunmaları bloke etti, faydalı bağışıklık hücrelerini yok etti ve beyin, damarlar ve karaciğerden bağ dokularına ve sindirim sistemine kadar birçok cephede vücuda saldırdı.
İleri testler, kanında daha çok oto-antikor bulunan hastaların hastalıklarının daha kötü geçtiğini ortaya çıkardı.
Covid-19 hastalarında bir başka oto-immün hastalığı olan ve benzer düzensiz antikorlardan kaynaklanan lupusa yakalananlara göre daha çok antikör bulundu.
Araştırmanın kıdemli yazarlarından Aaron Ring, "Covid-19 hastaları, virüse karşı bağışıklık sisteminin tepkileriyle çatışan antikorlar üretiyor" dedi.
ANTİKORLARIN HASTALARA ZARARLI OLDUĞUNA İNANIYORUZ
Çok sayıda başkaca oto-antikorlar da hastalığı olanlarda zarar gördüğü bilinen vücudun bölümlerine saldırdı.
Araştırmacı Ring, "Bu antikorların Covid-19 hastalarına zararlı olduğuna kesinlikle inanıyoruz" dedi.
Ring, bu zararlı etkilerin enfeksiyon geçtikten sonra bile pekala devam edebileceğini de sözlerine ekledi.
Nedenini ise şöyle açıkladı: "Çünkü antikorlar uzun süre boyunca devamlılık gösterebilir. Onların uzun Covid hastalığının gelişimine katkı sağladığı düşünülebilir."
Henüz hakem kurulundan geçmeyen ve bir dergide yayınlanmayan çalışmada bilim insanları, virüs bulunmayan 30 sağlıklı hastane çalışanıyla kıyaslandığında, Covid-19 hastalarının oto-antikor tepkisellikerinde nasıl dramatik artışlar yaşandığını tanımlıyor.
Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 5'inden fazlasında "interferon" adı verilen proteinlerce düzenlenen immün savunmanın kilit silahını zayıflatan oto-antikorlar bulunuyordu.
Bu hastalar, vücutlarındaki virüs miktarını kontrol edemiyordu ve bu nedenle hastalığı daha ciddi geçirdiler.