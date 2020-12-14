Çok çarpıcı koronavirüs araştırması: Koronavirüsün etkisi neden kişiden kişiye değişiyor?

ÇOK SAYIDA CEPHEDE VÜCUDA SALDIRDI

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; bu antikorlar antiviral savunmaları bloke etti, faydalı bağışıklık hücrelerini yok etti ve beyin, damarlar ve karaciğerden bağ dokularına ve sindirim sistemine kadar birçok cephede vücuda saldırdı.

İleri testler, kanında daha çok oto-antikor bulunan hastaların hastalıklarının daha kötü geçtiğini ortaya çıkardı.