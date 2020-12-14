Irak'ta Peşmerge ve PKK arasında çatışma çıktı
Irak'ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı, olayda 3 teröristin yaralandığı belirtildi.
DÜNYA AA
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Bölgedeki kaynaklara göre Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.
Kaynaklar, Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan PKK aracına ateş açıldığı ve bunun sonucunda 3 teröristin ağır yaralandığını kaydediyor.