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Irak'ta Peşmerge ve PKK arasında çatışma çıktı

'ın Duhok vilayetinde terör örgütü ve güçleri arasında çıktığı, olayda 3 teröristin yaralandığı belirtildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020
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Irak'ta Peşmerge ve PKK arasında çatışma çıktı

Bölgedeki kaynaklara göre Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.

Kaynaklar, Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan PKK aracına ateş açıldığı ve bunun sonucunda 3 teröristin ağır yaralandığını kaydediyor.

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