Fransa’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı açıklandı

Fransa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 533 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 376 bin 852'ye ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 150 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 57 bin 911'e yükseldi.

Ülke genelinde bin 146'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 608 kişi hastanelerde tedavi görüyor.