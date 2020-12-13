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Son dakika: Azerbaycan'dan flaş operasyon: 10 Ermenistan askerini öldürdü

haberi... ordusunun 4 askerini şehit eden ikisini de ağır yaralayan Ermenistanlı çetelere harekat düzenledi. Operasyonda ’nda çıkan çatışmada bir evde saklanan 3, toplamda ise 10 Ermenistanlı teröristi ölü olarak ele geçirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Son dakika: Azerbaycan'dan flaş operasyon: 10 Ermenistan askerini öldürdü

Azerbaycan ordusunun 4 askerini şehit eden ikisini de ağır yaralayan Ermenistanlı çetelere harekat düzenledi.

Operasyonda Meşa Kasabası'nda çıkan çatışmada bir evde saklanan 3, toplamda ise 10 Ermenistanlı teröristi ölü olarak ele geçirdi.

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