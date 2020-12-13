Son dakika: Azerbaycan'dan flaş operasyon: 10 Ermenistan askerini öldürdü
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun 4 askerini şehit eden ikisini de ağır yaralayan Ermenistanlı çetelere harekat düzenledi. Operasyonda Meşa Kasabası’nda çıkan çatışmada bir evde saklanan 3, toplamda ise 10 Ermenistanlı teröristi ölü olarak ele geçirdi.
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Azerbaycan ordusunun 4 askerini şehit eden ikisini de ağır yaralayan Ermenistanlı çetelere harekat düzenledi.
Azerbaycan ordusunun 4 askerini şehit eden ikisini de ağır yaralayan Ermenistanlı çetelere harekat düzenledi.
Operasyonda Meşa Kasabası'nda çıkan çatışmada bir evde saklanan 3, toplamda ise 10 Ermenistanlı teröristi ölü olarak ele geçirdi.