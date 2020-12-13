Son dakika: Azerbaycan'dan flaş operasyon: 10 Ermenistan askerini öldürdü

Azerbaycan ordusunun 4 askerini şehit eden ikisini de ağır yaralayan Ermenistanlı çetelere harekat düzenledi.



Operasyonda Meşa Kasabası'nda çıkan çatışmada bir evde saklanan 3, toplamda ise 10 Ermenistanlı teröristi ölü olarak ele geçirdi.