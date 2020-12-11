ABD'nin Türkiye'ye "S-400 yaptırımı" ne anlama geliyor? CAATSA'da hangi yaptırım maddeleri bulunuyor?

ABD Senatosunda Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını içeren tasarıyı kabul edildi. ABD yönetimi Türkiye’ye Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle kısa adıyla CAATSA olarak bilinen "Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" kapsamında bir dizi yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Alınan bu kararı A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumlayan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, “Ama neticede Trump'ın yaptırımlar arasından bir paketi toparlayacak olması bizim Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa Biden döneminde açılmasını istediğimiz, beklediğimiz ya da gerektiğini söylediğimiz perspektif açısından değerlidir." dedi.

SON DAKİKA HABERİ | ABD yönetimi Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle kısa adıyla CAATSA olarak bilinen "Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" kapsamında bir dizi yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

Alınan bu kararı A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumlayan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Batı ittifakından Türkiye'ye yönelik bir çifte yaptırım ihtimaliyle karşı karşıyaydık fakat her ikisi açısından da gidişatın ben beklenenden daha iyi olduğu görüşündeyim. Çünkü Trump'ın zaten Türkiye'nin S-400'lerin Rusya'dan alımıyla ilgili görüşlerini biliyoruz. Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanımız ile yaptığı görüşmeden sonra sanıyorum G-20 Zirvesi'ndeydi. Obama döneminde Patriotların verilmediğini bundan dolayı Türkiye'nin S-400'leri almaktan ötürü pek de eleştirilemeyeceğini anlatan, Türkiye'nin tezlerini anlatan açıklamaları olmuştu. Tabii ki bu Kongre'nin görüşünü yansıtmıyordu, hatta kendi yönetimindeki kurumların da görüşlerini yansıtmıyordu. Ama her halükarda Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan iyi ilişkisi ve Türkiye'nin savunma sanayiine dair böyle bir Kongre'deki hava gibi bir yaklaşım içinde olmadığını biliyoruz. Bu itibarla bakıldığında ben doğrusu Trump'ın bu paketi seçecek olmasının Biden'ın seçmesinden iki açıdan daha iyi olduğu kanaatindeyim. Birincisi; Trump daha hafif bir paketi seçecektir. Gerçi orada Pompeo faktörü var. Pompeo'nuın muhtemelen daha sert şeyleri sokuşturmaya çalışacağını da düşünmek lazım. Çünkü kendi biraz siyasi kariyeriyle ilgili olarak o da Macron gibi Türkiye karşıtlığı kullanmaya çalışıyor. Gelecek siyasi kariyeri için. Ama neticede Trump'ın yaptırımlar arasından bir paketi toparlayacak olması bizim Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa Biden döneminde açılmasını istediğimiz, beklediğimiz ya da gerektiğini söylediğimiz perspektif açısından değerlidir. İkincisi; Biden yönetimi başlar başlamaz daha sert bir S-400 paketiyle (CAATSA yaptırımları) Türkiye'nin karşısına çıksaydı. Bu ilişkileri baştan sabote etmek olacaktı." sözleriyle açıkladı.

CAATSA'DA HANGİ YAPTIRIM MADDELERİ BULUNUYOR?

ABD yönetimi Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle kısa adıyla CAATSA olarak bilinen Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası kapsamında bir dizi yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

CAATSA uyarınca, ABD Başkanı'nın 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmesi gerekiyor. Bu yaptırım kalemlerinin bazıları kırılgan Türkiye ekonomisini etkileyebilecek sertlikte. Bazılarıysa kişi ve kurumları hedef alan adımlarla sınırlı.

2017 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla da yasalaşan CAATSA kapsamında yer alan 12 yaptırım seçeneği şu şekilde:

-Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ABD İhracat-İthalat Bankaları kredi desteği verilmemesi,

-ABD'nin mal ve hizmet ihracatını durdurması,

-ABD mali kurumlarından büyük miktarda kredi tedarik edilememesi. 12 aylık bir süre içinde toplamı 10 milyon doları bulan kredilerin tedarik edilmesinin yasaklanması,

-Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası mali kurumlardan kredilerin bloke edilmesi

-ABD hükümeti fonlarına sahip olan ya da ABD'nin doğrudan iş yaptığı mali kurumlara yaptırım uygulanması,

-Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla ABD mal ve hizmetlerine ilişkin sözleşme yapılmaması,

-Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

-ABD'nin yetki alanına giren banka ödemeleri ve para transferlerinin yaptırım kapsamına alınması,

-Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul edinmesiyle ilgili işlemlerin yasaklanması,

-ABD'deki kişi ve kurumların yaptırım uygulanan kişi ve kurumlarla sermaye veya borç alışverişi ya da yatırım yapmasının yasaklanması,

-Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla bağlantılı kurumsal yetkililere vize yasağı getirilmesi,

-Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların üst düzey görevlilerine yaptırım uygulanması.