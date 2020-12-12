DARP ETTİLER, SÜRÜKLEDİLER

Bahse konu düzensiz göçmenlerin ifadelerinden; Bulamaç Adası'nda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları, Yunanistan unsurlarınca ada üzerinde yakalanarak kadın ve çocuklar ayrı, erkekler ayrı olmak üzere 2 grup halinde Yunan Sahil Güvenlik Gemisine bindirildikleri, erkeklerin darp edilerek gemide tutulduğu, kadın ve çocukların ise can salı içerisinde Türk Karasularına sürüklenmeye terk edildiği öğrenilmiştir.

GÖÇMENLERİN VÜCUTLARINDA YARA İZLERİ VAR

08 Aralık 2020 tarihinde saat 21.00'da ise, Muğla ili Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına sürüklenmeye bırakılan 2 adet can salı içerisindeki toplam 11 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden edinilen bilgilere göre, bahse konu göçmenlerin 06 Aralık 2020 tarihinde Yunanistan unsurlarınca kadın ve çocuklardan ayrılan erkek göçmen grubu oldukları anlaşılmış, ağır şekilde darp edildikleri, vücutlarında yara izleri olduğu görülmüş, paralarına, cep telefonlarına ve diğer değerli eşyalarına el konulduğu göçmen ifadelerinden öğrenilmiştir.