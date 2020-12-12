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Aşıya onay verildi ama tablo giderek kötüleşiyor: O ülkede can kaybı 300 bini geçti

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım onayı veren 'de nedeniyle can kaybı 300 bini geçti. Ülkede en fazla Kaliforniya'da bulunurken, en yüksek can kaybı New York'ta yaşandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Aşıya onay verildi ama tablo giderek kötüleşiyor: O ülkede can kaybı 300 bini geçti

'de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 892 artarak 302 bin 769'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 242 bin 99 artışla 16 milyon 297 bin 526'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 892 artarak 302 bin 769'a çıktı. İyileşenlerin sayısı 9 milyon 512 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 217 milyon 196 bini aştı.

VAKALARDA O EYALET ZİRVEDE

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 525 binden fazla ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 425 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 106 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

NEW YORK CAN KAYBINDA ZİRVEDE

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 421 ile ilk sırada yer alan New York, 794 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 832 binden fazla vakayla ve 6 milyon 836 bini aşan vakayla takip ediyor.

AŞIYA ONAY VERİLDİ

Öte yandan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.

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