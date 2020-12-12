İtalya'da son 24 saatte 649 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

"ÖLÜ SAYILARI EN SON DÜŞECEK VERİLERDİR"

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, salgının gidişatını değerlendirdiği haftalık basın toplantısında, Avrupa ve İtalya'daki yeni vaka sayılarında kademeli bir düşüş olduğunu belirterek, "Yine de halen önemli sayıda pozitif var. İtalya'nın tüm bölgelerinde kiminde daha hafif kiminde daha istikrarlı da olsa düşüş var.