Korona nedeniyle ölümler 300 bin'e yaklaştı! O ülke dünya genelinde zirvede

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 326 ile ilk sırada yer alan New York, 782 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 807 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 783 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.