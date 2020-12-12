ABD’de seri katil ‘Zodyak’ın şifresi 51 yıl sonra çözüldü





FBI: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

FBI sözcüsü Cameron Polan yaptığı açıklamada "Zodyak Katili, Kuzey Kaliforniya'da birçok topluluğu terörize etti ve onlarca yıl geçmesine rağmen, bu acımasız suçların kurbanları için adalet aramaya devam ediyoruz" dedi. Polan, Zodiac Katili soruşturmasının FBI San Francisco bölümü için devam eden bir soruşturma olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Soruşturmanın devam eden niteliği nedeniyle, mağdurlara ve ailelerine saygı duyulduğundan, şu anda daha fazla yorum yapmayacağız" dedi.



Zodyak Katili resmi olarak 5 cinayetten sorumlu tutulmuş, 2 kurban ise elinden kaçmıştı.

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