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Japonya’da 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi! Meteoroloji Ajansı: Tsunami riski yok

’da 5.5 şiddetinde meydana geldiği bildirildi. Japonya 'ndan yapılan açıklamada " riski yok" ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020
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Japonya’da 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi! Meteoroloji Ajansı: Tsunami riski yok

Dünya gündeminde karşılaştığı depremlerle tanınan Japonya, 5.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Bugün yerel saat ile 16.19'da Iwate eyaleti açıklarında kaydedilen depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Iwate ve Aomori eyaletlerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, Japonya Meteoroloji Ajansı tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.

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