Tavuklarını yiyen kurttan kurtulmak için yardım istedi canından oldu
Son dakika haberine göre; Rusya'da Dilyara Valiullina isimli kadın, tavuklarını yiyen kurttan kurtulmak için köyün muhtarından yardım istedi. Kurdu yakalamak için kümesin yanında kadının kocasıyla birlikte pusuya yatan muhtar, yanlışlıkla Dilyara'yı vurup öldürdü.
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Rusya'nın Kulanga köyünde yaşayan 38 yaşındaki Dilyara Valiullina, bir kurdun sürekli bahçesine girip tavuklarını yemesi üzerine köyün muhtarı Fidail Nigmatzyanov'nun yanına gidip duruma bir çare bulmasını istedi.
Bunun üzerine muhtar ve kadının kocası, gece saatlerinde bahçede pusu kurmaya başladı.
Dilyara da elbiselerini giydikten sonra kafasına bantla el feneri bağlayıp kocasının ve muhtarın yanına gitti.
O sırada pusuda olan muhtar, Dilyara'nın kafasında bulunan el fenerini kurdun gözü sanınca kadına ateş etti.