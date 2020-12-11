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ABD casus uydusunu uzaya yolladı

Teknik sorunlar nedeniyle 26 Ağustos ve 26 Eylül'de fırlatılamayan 'nin casus uydusu "", uzaya gönderildi. Uydunun ABD'li yetkililer tarafından gizli tutuldu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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ABD casus uydusunu uzaya yolladı

ABD, "NROL-44" casus uydusunu uzaya gönderdi.

"Space.com" internet sitesindeki habere göre, işlevi gizli tutulan uydu, Boeing ve Lockheed Martin ortaklığı United Launch Allience (ULA) tarafından üretilen "Delta 4" ağır taşıyıcı roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisine (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

Uydunun 26 Ağustos ve 26 Eylül'de planlanan fırlatışları, teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

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