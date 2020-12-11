11 Aralık 2020, Cuma
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Yunanistan göçmenleri ölüme sürükledi

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri ölüme sürükledi. 2 botla 'a geçmek isteyen göçmenler, ekipler tarafından Türk karasularına itildi. Göçmenlerim ölümle mücadelesi görüntülendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Yunanistan göçmenleri ölüme sürükledi

, karaya çıkmak isteyen 2 bottaki göçmenleri adeta ölüme terk etti. Göçmenlerin Türk karasularına itilmesi üzerine devreye giren Türk Sahil Güvenlik ekipleri yardım eli uzattı.

ÖLÜME TERK ETTİLER

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'nın kuzeyinde 2 şişme bota aktardıkları düzensiz göçmenleri, Türk karasularına doğru geri ittiği anlar, İHA tarafından dakika dakika kaydedildi.

Görüntüde, Yunan sahil güvenlik unsurları, Rodos Adası'nın kuzeyine gemi ile getirdikleri düzensiz göçmenleri, 2 şişme bota aktarıyor. Daha sonra Yunanistan'a ait unsurlar, göçmenlerin bulunduğu botları çekmeye başlıyor.

TÜRK KARASULARINA İTTİLER

Açık denizde şişme botlarla Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından çekilen göçmenlerin tehlikeli yolculuğu Türk karasularına kadar devam ediyor. Yunan unsurları, düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri itmelerinin hemen ardından bölgeyi terk ediyor.

Açık denizde ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin yardımına ise Türk sahil güvenlik unsurları yetişiyor. Gemiye alınan kaçak göçmenler, kıyıya çıkarılıyor.

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