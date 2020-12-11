Yunanistan göçmenleri ölüme sürükledi
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri ölüme sürükledi. 2 botla Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler, ekipler tarafından Türk karasularına itildi. Göçmenlerim ölümle mücadelesi görüntülendi.
Yunanistan, karaya çıkmak isteyen 2 bottaki göçmenleri adeta ölüme terk etti. Göçmenlerin Türk karasularına itilmesi üzerine devreye giren Türk Sahil Güvenlik ekipleri yardım eli uzattı.
ÖLÜME TERK ETTİLER
Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'nın kuzeyinde 2 şişme bota aktardıkları düzensiz göçmenleri, Türk karasularına doğru geri ittiği anlar, İHA tarafından dakika dakika kaydedildi.
Görüntüde, Yunan sahil güvenlik unsurları, Rodos Adası'nın kuzeyine gemi ile getirdikleri düzensiz göçmenleri, 2 şişme bota aktarıyor. Daha sonra Yunanistan'a ait unsurlar, göçmenlerin bulunduğu botları çekmeye başlıyor.
TÜRK KARASULARINA İTTİLER
Açık denizde şişme botlarla Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından çekilen göçmenlerin tehlikeli yolculuğu Türk karasularına kadar devam ediyor. Yunan unsurları, düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri itmelerinin hemen ardından bölgeyi terk ediyor.