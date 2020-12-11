Yunanistan göçmenleri ölüme sürükledi

TÜRK KARASULARINA İTTİLER

Açık denizde şişme botlarla Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından çekilen göçmenlerin tehlikeli yolculuğu Türk karasularına kadar devam ediyor. Yunan unsurları, düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri itmelerinin hemen ardından bölgeyi terk ediyor.